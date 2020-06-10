Крым намерен стать лидером по спросу на отдых

Крым имеет серьезный потенциал, чтобы стать лидирующим направлением внутреннего туризма этим летом, поскольку в республике россияне смогут совместить пляжный и культурно-познавательный отдых с оздоровлением, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко

Ранее глава республики Сергей Аксенов распорядился открыть с 15 июня все санатории и гостиницы республики, но только для жителей Крыма. Отдых для туристов из других регионов России в Крыму открывается с 1 июля, бронирование уже разрешено.

"Спрос на Крым велик, у нас есть серьезные перспективы внутреннего туризма. Крым и Краснодарский край — это эксклюзив с точки зрения пляжного отдыха, летнего туризма. Мы понимаем, что у нас сейчас очень серьезные предпосылки для развития и осенью, и зимой, и весной. Потому как Крым — и это уже исторически сложилось — курорт для оздоровления верхних дыхательных путей, а это как раз то, что сейчас необходимо нашей стране", — сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба министерства.

При этом, по его словам, сейчас важно не допустить скачка цен на отдых в объектах размещения.