Стюардесса раскрыла значение звуков в самолете

Об этом пишет Daily Express.

Так, по словам бортпроводницы, звон, слышимый сразу после взлета, а также непосредственно перед посадкой, сигнализирует об окончании или начале наиболее опасного этапа путешествия и, таким образом, разрешает или запрещает членам экипажа передвигаться по салону.

Кроме того, сигналы подаются, когда на борту возникает чрезвычайная ситуация, близится зона турбулентности или когда стюардессам, находящимся в разных концах лайнера, необходимо переговорить.

«Есть определенные способы общения с кабиной пилотов во время полета»,

— также заметила собеседница портала.

Пилот Джон Кокс (John Cox) пояснил, что те или иные шумы могут означать, к примеру, что один из летчиков хочет выпить чашку кофе.

В то же время отмечается, что серия из трех или четырех звуков подряд может указывать на серьезную проблему на борту — в частности, что одному из пассажиров требуется неотложная помощь или на маршруте ожидаются сложности.