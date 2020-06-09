Сочи как заграница: насколько подорожает отдых в России

Из-за пандемии коронавируса и перекрытия границ стоимость отдыха на курортах России повысится на 30%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Благодаря ограничениям российский сектор туриндустрии, несмотря на колоссальные потери, имеет все возможности ранее других отраслей экономики восстановиться от последствий пандемии.

Сохранение ограничений для выезда российских граждан за рубеж на отдых приведет к росту цен на внутренних направлениях на треть, считает вице-президент АТОР Александр Курносов. По его словам, рост стоимости за размещение на курортах России обусловлен не потребностью компенсировать упущенную прибыль, а увеличением спроса у россиян на отечественные курорты ввиду отсутствия альтернативы.

«Количество гостиниц, санаториев тоже несколько меньше, и турсезон в этом году короче. Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены, — цитируют «Известия» заявление Курносова. — По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%».

Вице-президент АТОР сообщил, что в этом году не стоит ожидать какого-либо движения на рынке въездного туризма в Россию. Для иностранцев страна даст зеленый свет не скоро, а самый активный туристический сезон в РФ длится с мая по сентябрь.

Докладывая в минувший понедельник о ситуации в туристической отрасли на заседании правительства, вице-премьер Дмитрий Чернышенко в свою очередь доложил о том, что уже подготовлена дорожная карта оперативного запуска этого турсезона и поддержка отрасли. По его словам более чем в 40 регионах ситуация по коронавирусу благоприятная и позволяет открывать отели.

В 25 субъектах федерации гостиницы уже работают.

«В целом подход такой, что июнь, мы предполагаем, уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок», — рассказал Чернышенко.

Роспотребнадзором и К 15 июня все губернаторы вместе с Ростуризмом Минздравом должны подготовить план возобновления работы туристической инфраструктуры в своих регионах, пояснил вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что по-прежнему сохраняются проблемы отечественной курортной отрасли — это старая инфраструктура и невысокий уровень сервиса по высоким ценам. Ранее правительство сняло ограничение для выезда за рубеж для россиян отправляющихся на учебу, работу или за медицинской помощью. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович пообещала проследить, чтобы ограничения на выезды за рубеж основывались на фактических данных.

«Мы готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию», — отметил премьер Мишустин.

Пандемия коронавируса и карантин нанесли мощный урон отечественному туризму. За апрель и май падение выручки в этом сегменте экономики составило 95-100%. По данным Ростуризма, отрасль не досчиталась 1,5 трлн рублей.

По разным оценкам, вместе со смежными отраслями более 7 млн человек могут потерять работу.

Для того чтобы избежать столь серьезных последствий в план по восстановления экономики включено несколько мер, касающихся туризма. В их числе льготный порядок возврата кредитов ранее предоставленных туркомпаниям, увеличение господдержки внутренних и въездных туроператоров, сообщил Мишустин. Премьер выразил надежду, что многие россияне захотят путешествовать по родной стране.

Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь полагает, что резкое сокращение рынка приведет к росту доли монополистов.

В тоже время активного наплыва туристов пока что нет отмечает медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов

«В России на сегодняшний день для санаторного лечения открыты уже четыре региона: Краснодарский и Ставропольский края, Татарстан и Алтай. Спрос растет постепенно, ведь необходимо просчитать всю логистику и оценить риски, если инфекция поднимет голову в том или ином регионе», — рассказал эксперт.

В марте Российская Федерация временно ввела ограничение на въезд иностранцев, а также выезд большинства граждан России за границу. На такие меры государство было вынужденно пойти из-за резкого распространения COVID-19 на территории страны. Однако из-за снижения темпов пандемии правительство приняло решение снять запрет для определенного круга лиц, они смогут выезжать за пределы РФ.