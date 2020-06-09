Популярный у россиян курорт возобновил авиасообщение 

Популярный у россиян Кипр возобновил авиасообщение с другими странами с 9 июня, начинают работать аэропорты Ларнаки и Пафоса. Об этом пишет РИА Новости.

Предусмотрено два этапа для открытия аэропортов и восстановления связи курорта с другими странами. Первый этап будет проходить с 9 по 19 июня, второй — с 20 июня.

Кипр определил две категории стран, с которыми восстановлено воздушное сообщение. В первую категорию вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия, Литва. Во вторую — Швейцария, Польша, Хорватия, Эстония, Румыния и Чехия.

На первом этапе перед полетом путешествующие из стран обеих категорий должны предъявить сертификат, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус.

Тест необходимо сделать не более чем за 72 часа до вылета.

Кипрские граждане и резиденты в качестве альтернативы будут иметь возможность пройти лабораторную проверку по прибытии. В таком случае они будут оставаться на самоизоляции до тех пор, пока не будет получен результат теста.

На втором этапе пассажирам из стран первой категории не потребуется сертификат. Пассажирам из стран второй категории потребуется предъявить результаты лабораторных исследований. Пассажиры, прибывшие из стран, не включенных в эти две категории, отправятся на домашний карантин на 14 дней.

Власти Кипра создали электронную платформу CyprusFlightPass, с помощью которой пассажиры, которые хотят посетить Кипр, должны заранее предоставить необходимую информацию и документы.

Ранее пользователи сети перечислили места, подходящие для путешествий во время вспышки коронавируса, — там зафиксировано минимальное количество случаев заражения с начала пандемии. Среди таких курортов оказались Барбадос, Багамские острова, остров Мэн, Нормандские острова, Мальта и Кипр.