К августу Россия возобновит рейсы в Европу и Турцию

Международное авиасообщение в России может возобновиться уже в середине июля. Об этом в минувшие выходные сообщила Росавиация . Что ждать от этого события российским туристам, можно ли строить планы на август, и куда конкретно полетят самолеты в первую очередь, разбираются сегодня отраслевые эксперты.

Итак, первый шаг сделан. На совещании в понедельник, 8 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Росавиации и Роспотребнадзору определить список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение. Известно, что речь идет о 15 странах.

Сложностей на этом пути несколько.

Во-первых, внутри самой России. Целый ряд регионов, в том числе, Краснодарский край и Крым, до сих пор закрыты для гостей извне. Всем, кто не имеет местной «прописки», гарантирована принудительная двухнедельная обсервация. Напомним, на Кубани карантин действует минимум до 21 июня, а пляжи Крыма не будут открыты до 1 июля.

Естественно, в этих условиях пассажирами являются только местные жители, возвращающиеся в свои дома и квартиры, или те, кто готов провести 2 недели в заточении. И авиакомпании вынуждены сокращать, а не наращивать число рейсов.

Во-вторых, европейские страны, которые присутствуют в списке №1, пока не планируют сроков открытия границ для иностранцев не из Шенгена. А в связи с эпидемиологической обстановкой про Россию многие и вовсе не вспоминают.

Тем не менее, к середине июля карантин на территории России с большой долей вероятности будет снят.

Хотя бы и волевыми решениями руководства. А значит, преград для путешествий внутри страны не останется.

Да и Евросоюз умеет считать деньги, и, взвешивая все «за» и «против», все больше склоняется к открытию границ для иностранных туристов. Косвенно об этом свидетельствуют и планы европейцев по возобновлению выдачи виз как раз с 15 июля.

Оставшиеся 5 недель, по мнению экспертов, вполне достаточно, чтобы вернуть инфраструктуру аэропортов в рабочее докризисное состояние. Необходимо отозвать из отпусков все аэропортовые службы, в том числе, таможенников, пограничников, службу безопасности, открыть терминалы.

Начальный список городов, а ими по всей видимости станут столицы государств, будет объявлен в самое ближайшее время. Тем не менее, по информации «Вестника АТОР» 15 июля в расписании появятся 8 столиц стран СНГ. А страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии откроются не раньше 1 августа. Пока речь идет только о регулярных рейсах.

Всех. Конечно же, интересует дата возобновления полетов в Турцию. Напомним, что Турция уже в июне открывает авиасообщение со странами Европы, ЮВА и Ближнего Востока. Россия «стоит» в планах, начиная с 15 июля, «Аэрофлот» готов при первой возможности подтвердить их.

Эксперты называют в числе 15 направлений, с которыми авиасообщение будет возобновлено в первую очередь страны Европы, Турцию и Южную Корею.

Вопрос открытия продаж авиабилетов на международные рейсы остро не стоит. Ряд авиакомпаний и не приостанавливали продажи, предлагая варианты обмена и переноса в случае невозможности выполнить заявленные перелеты. Другим достаточно будет открыть «кассы» и онлайн-системы бронирования в 20-х числах июня, чтобы успеть к началу полетов и обеспечить себе приемлемую загрузку.

Ну и, наконец, у пассажиров первых зарубежных рейсов возникнут свои обязательства, связанные с санитарной безопасностью. На данный момент в обязательном порядке нужно иметь свежие справки об отсутствии коронавируса и об эпидемиологическом окружении в течение последних 14 дней. Без них невозможно зайти в самолет и въехать в страну.

Другое дело, что в последнее время все больше стран проявляют лояльность к иностранным туристам и не требуют обязательных справок и сертификатов о состоянии здоровья. Кипр и Греция, например, планируют лишь выборочное тестирование пассажиров из-за рубежа по прилету. Более того, они гарантируют бесплатное лечение в случае, если инфекция проявит себя уже на отдыхе.

Вероятно, также будет выборочно проводиться экспресс-тестирование на COVID-19 перед посадкой в самолет.

Специалисты уверены, что к середине июля, а тем более, к августу, обязательных процедур останется минимум, а комплект документов пассажира практически вернется к привычному, до карантинному: паспорт, билет, виза, страховка. TURIZM.RU