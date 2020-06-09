Каждый четвертый россиянин после снятия ограничений из-за коронавируса планирует отправиться в отпуск на отечественные курорты. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, опросив 2100 человек, пишет RT.

Отдыхать в регионах России собираются 24 процента опрошенных, а еще 7,7 процента склоняются к этому. Самым популярным направлением внутреннего туризма оказался Крым, его выбрали 26,5 процента респондентов. Еще 25,2 процента собираются провести отпуск в Краснодарском крае. Менее популярны природные зоны Сибири: Алтай выбрали 7,8 процента россиян, а Байкал — 5,9 процента.

«Сразу после открытия границ больше всего россиян (38,1 процента) хотели бы отправиться в курортные европейские страны — Италию, Испанию, Грецию. 23,4 процента привлекают страны ближнего зарубежья — речь идёт о Прибалтике, Армении и Болгарии», — свидетельствует исследование. Следом идут Африка, Азия, США и Австралия — эти маршруты оказались наименее востребованными среди россиян.