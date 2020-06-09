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Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
В Турции раскрыли условия для въезда туристов после после пандемии коронавируса, а также подтвердили, что ожидают приезда российских путешественников в июле. Об этом сообщил министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой, его слова приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Эрсой уточнил, что по прибытии в страну у гостей не станут требовать тестов или справок, подтверждающих отсутствие COVID-19, но проверять состояние их здоровья все же будут. Так, например, всем приезжающим измерят температуру и тех, у кого она выше 38 градусов, отправят в медицинские пункты для проведения теста на коронавирус.
«Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться», — заявил он.
Кроме того, Эрсой отметил, что переговоры с Россией по поводу восстановления авиасообщения еще ведутся, но он надеется, что к концу июня ситуация в стране и во всем мире будет оптимистичной. «Турция среди первых стран, с которыми Россия хотела бы снова возобновить рейсы», — подчеркнул министр.
Ранее в мае стало известно, что в Турции отели начали подготовку к приему туристов и приступили к переоснащению инфраструктуры по новым «посткоронавирусным» правилам. Так, в числе требований, представленных в списке из 132 пунктов, оказалось наличие изоляторов, в которых гостей с подозрением на COVID-19 будут помещать на карантин.
20 мая Турция временно отказалась принимать туристов из России и других стран с большим количеством зараженных коронавирусом. Об этом заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. Как отметил Коджа, сезон начнется с внутреннего туризма, и количество иностранцев после открытия страны не превысит 20 процентов.
Турция объявила о пройденном пике эпидемии коронавируса 29 апреля. По последним данным, в стране выявлено более 171 тысячи зараженных, из них более 4,7 тысячи человек скончались, 141 тысяча — вылечились.
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Новости путешествий , Видео , Минздрав РФ
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