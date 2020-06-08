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Названы доступные для россиян направления для отдыха 

Lenta.ru и ещё 1 9 минут назад
Названы доступные для россиян варианты отдыха
Фото: Lenta.ru
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин перечислил направления для отдыха внутри страны, доступные для туристов во время пандемии коронавируса. Он назвал их в эфире радиостанции «Говорит Москва», обсуждая недорогие варианты отдыха летом 2020 года.
По словам Барзыкина, российский туризм можно назвать конкурентоспособным: к примеру, с открытием чартерной программы в Хакасию билеты туда-обратно будут строить 18 тысяч рублей вместо 38.
«Есть массовые направления не только на юг. (…) Санкт-Петербург, Карелия наряду со здравницами Черноморского побережья, отдых в пансионатах. Есть абсолютно разные виды отдыха», — отметил вице-президент РСТ.
Он добавил, что россияне могут отправиться и на Крайний Север: это уже не массовый туризм, но «сделать его доступным возможно».
Ранее зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о полноценном открытии туристического сезона в России с 1 июля. По его словам, июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а со следующего месяца можно будет запустить межрегиональные поездки.
Чернышенко отметил, что в ближайшее время в стране будут открыты более десяти новых направлений внутреннего туризма по доступным ценам. В частности, речь идет о таких направлениях, как Калининградская область, Хакасия, Горный Алтай и Байкал. Предполагается, что турпакет на Байкал на десять дней в этом сезоне обойдется путешественникам в 45 тысяч рублей.
В то же время в Минтрансе исключили возможность быстрого возобновления туристических поездок за границу. Как отметили в ведомстве, сперва необходимо восстановить перевозки по России и внутренний туризм.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Дмитрий Чернышенко , Минтранс РФ , Российский союз туриндустрии , Радиостанция "Говорит Москва"
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