В Крыму откроют все санатории и отели 

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

Ранее глава региона заявил, что начать работу с 15 июня смогут только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора

По информации министерства, сейчас объектам размещения разрешено принимать заявки на бронирование мест и на отдых только граждан, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе. При этом всем возобновляющим работу с 15 июня санаторно-курортным объектам необходимо будет направить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности.

5 июня Министерство туризма республики сообщило, что Крым может начать принимать туристов из других российских регионов с 1 июля в случае согласования с федеральными властями. По словам главы министерства Вадима Волченко, ведомство находится в постоянном контакте с Ростуризмом , и в федеральный центр уже отправили предложения по «смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы».

По последним данным, в Республике Крым выявлено 438 случаев коронавируса, 317 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 5 человек.