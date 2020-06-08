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В Крыму откроют все санатории и отели 

Lenta.ru и ещё 12 2 часа назад
В Крыму откроют все санатории и отели
Фото: Lenta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился открыть для жителей региона с 15 июня все санатории и гостиницы полуострова. Об этом сообщила пресс-служба министерства курортов и туризма региона.
Ранее глава региона заявил, что начать работу с 15 июня смогут только санатории, пансионаты и отели Крыма с медицинской лицензией, однако только для приема крымчан и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
По информации министерства, сейчас объектам размещения разрешено принимать заявки на бронирование мест и на отдых только граждан, которые зарегистрированы по месту пребывания или по месту жительства в Республике Крым и Севастополе. При этом всем возобновляющим работу с 15 июня санаторно-курортным объектам необходимо будет направить уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности.
5 июня Министерство туризма республики сообщило, что Крым может начать принимать туристов из других российских регионов с 1 июля в случае согласования с федеральными властями. По словам главы министерства Вадима Волченко, ведомство находится в постоянном контакте с Ростуризмом, и в федеральный центр уже отправили предложения по «смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы».
По последним данным, в Республике Крым выявлено 438 случаев коронавируса, 317 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 5 человек.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Ростуризм , Роспотребнадзор
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