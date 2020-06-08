Россияне поедут по стране без страха перед COVID-19

Россияне начали планировать отпуска внутри страны без особого страха перед коронавирусом. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила в эфире НСН исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе

По словам Ломидзе, главный сдерживающий фактор для путешественников сейчас — не боязнь заразиться, а недостаток информации о смягчении карантина и санитарных требованиях на курортах. «Россияне не боятся выезжать на отдых. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто», — отметила глава АТОР.

Другая сложность, по ее мнению, состоит в требовании заранее подготовить справки, получить которые «довольно сложно». Также люди не знают, что происходит в курортных городах, какие правила там введены, и могут ли они, к примеру, выходить за территорию отеля.

«Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок больше, чем реальные продажи, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», — подчеркнула Ломидзе.

Она добавила, что для туристов сложившаяся ситуация сможет стать уникальной возможностью «распробовать» отдых в новых местах внутри страны. «В данном случае я говорю о Байкале. Это будет первая яркая возможность этого сезона», — подытожила собеседница радиостанции.