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Россияне приготовились путешествовать по стране без страха перед коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 3 13 минут назад
Россияне поедут по стране без страха перед COVID-19
Фото: Lenta.ru
Россияне начали планировать отпуска внутри страны без особого страха перед коронавирусом. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщила в эфире НСН исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По словам Ломидзе, главный сдерживающий фактор для путешественников сейчас — не боязнь заразиться, а недостаток информации о смягчении карантина и санитарных требованиях на курортах. «Россияне не боятся выезжать на отдых. Просто пока непонятно, куда можно поехать. Кроме санаториев Краснодарского и Ставропольского краев с 1 июня ничего толком не открыто», — отметила глава АТОР.
Другая сложность, по ее мнению, состоит в требовании заранее подготовить справки, получить которые «довольно сложно». Также люди не знают, что происходит в курортных городах, какие правила там введены, и могут ли они, к примеру, выходить за территорию отеля.
«Мы считаем, что потенциальный спрос на внутренний рынок больше, чем реальные продажи, но людям нужно больше информации о том, куда они могут поехать и какие условия для комфортного отдыха созданы в регионах», — подчеркнула Ломидзе.
Она добавила, что для туристов сложившаяся ситуация сможет стать уникальной возможностью «распробовать» отдых в новых местах внутри страны. «В данном случае я говорю о Байкале. Это будет первая яркая возможность этого сезона», — подытожила собеседница радиостанции.
Ранее в понедельник зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о полноценном открытии туристического сезона в России с 1 июня. Он отметил, что в ближайшее время в стране будут открыты более десяти новых направлений внутреннего туризма по доступным ценам. В частности, речь идет о Калининградской области, Хакасии, Горном Алтае и Байкале.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Дмитрий Чернышенко , Ассоциация туроператоров России
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