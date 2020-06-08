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Развеян миф о курортах России 

Анастасия Иванова 1 час назад
Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин развеял миф об отечественных курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
По мнению эксперта, большинству туристических агентов в РФ не хватает знаний о реальных возможностях внутреннего туризма и отечественных курортов.
«У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка», — считает Сергей Ромашкин.
Он отметил, что в стране достойная база курортов и нужно привлекать туда путешественников. Эксперт привел в пример отдых в Сочи. Пакетный тур на двоих по этому направлению можно приобрести за 35 тысяч рублей.
Кроме того, по его мнению, в этом году на курортах России будет достаточно свободно для отдыха.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в РФ «серьезно удешевят» поездки внутри страны.
Новости путешествий , Видео , Сергей Ромашкин
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