Развеян миф о курортах России 

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин развеял миф об отечественных курортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По мнению эксперта, большинству туристических агентов в РФ не хватает знаний о реальных возможностях внутреннего туризма и отечественных курортов.

«У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка», — считает Сергей Ромашкин.

Он отметил, что в стране достойная база курортов и нужно привлекать туда путешественников. Эксперт привел в пример отдых в Сочи. Пакетный тур на двоих по этому направлению можно приобрести за 35 тысяч рублей.

Кроме того, по его мнению, в этом году на курортах России будет достаточно свободно для отдыха.