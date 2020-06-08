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В России развеяли «страшилку» об отечественных курортах 

Lenta.ru 2 часа назад
В России развеяли «страшилку» о курортах
Фото: Lenta.ru
Большинству российских туристических агентов в освоении внутреннего туризма мешает отсутствие знаний о реальных возможностях отечественных курортов. Таким мнением с порталом Ассоциации туроператоров России поделился генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка», — развеял он один из популярных мифов об отдыхе в России.
По словам Ромашкина, в стране вполне достойная курортная база, и привлекать туда необходимо туристов, привыкших планировать отпуск самостоятельно.
Топ-менеджер также заметил, что, к примеру, пакетный тур в Сочи можно приобрести за 35 тысяч рублей на двоих — такой ценник, считает эксперт, способен привлечь и тех, кто «раньше даже не думал об организованной поездке в Сочи».
Кроме того, по его оценке, в текущем сезоне на отечественных курортах будет достаточно свободно, так как турпоток по сравнению с прошлым годом с большой вероятностью снизится.
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Новости путешествий , Сергей Ромашкин , Ассоциация туроператоров России
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