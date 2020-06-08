Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянам разрешили выезжать из страны 

Диана Товсепова 3 часа назад
Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", — сказал Мишустин.
При этом иностранные граждане также получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.
"Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", — заявил премьер-министр.
Ранее "Рамблер" сообщал о первых странах, куда можно будет улететь в июле.
Комментарии 4
Новости путешествий , Видео , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
Названы страны, куда можно улететь из России
Названы страны, куда можно улететь из России
Кипр оплатит отдых туристам
Кипр оплатит отдых туристам
Названы новые сроки открытия сезона в Сочи и Крыму
Названы новые сроки открытия сезона в Сочи и Крыму
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как появился крупнейший космодром Земли
06:57
Как появился крупнейший космодром Земли
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Кого сейчас пускают в Крым
00:41
Кого сейчас пускают в Крым
Новости путешествий
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
00:59
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение