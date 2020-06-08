Россиянам разрешили выезжать из страны 

Правительство РФ разрешило гражданам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", — сказал Мишустин.
При этом иностранные граждане также получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками.
"Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", — заявил премьер-министр.
Ранее "Рамблер" сообщал о первых странах, куда можно будет улететь в июле.