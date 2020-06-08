Какие страны готовы доплатить туристам за отдых 

Пандемия коронавируса вынудила правительства разных стран закрыть границы. Но постепенно туризм начинает вновь отвоевывать свое место под солнцем. В борьбе за клиентов туроператоры некоторых стран готовы на многое, чтобы привлечь туристов. Даже буквально доплатить за отдых. В каких странах пытаются завлечь путешественников подобным образом, рассказывает «Рамблер».

Болгария

Отдых в этой стране и так считается одним из самых бюджетных европейских пляжных направлений. Но чтобы привлечь туристов после снятия всех ограничений и сделать свои курорты еще более доступными, власти решили ввести ряд приятных бонусов. Например, многие пляжи Болгарии в этом сезоне станут бесплатными. Сэкономить также можно и на пляжных аксессуарах: деньги за пользование зонтиками и шезлонгами с посетителей брать не будут.

Италия

Власти Сицилии объявили о невероятно щедрой программе поддержки путешественников. Во-первых, правительство заявило о том, что туристам, решившим приехать на остров этим летом, выплатят по 1000 евро, выделив на это огромную сумму — 50 миллионов евро. Кроме того, гостям, забронировавшим отель и перелет, обещают вернуть половину стоимости билета, а также одну бесплатную ночь бонусом к трем оплаченным (т.е. к неделе проживания можете смело добавлять 2 дня бесплатно). Обещают также сделать бесплатными многие местные достопримечательности.

Мексика

В программу поощрения туристов в курортном городе Канкун решили так же, как и на Сицилии, ввести систему бонусов за бронь номеров в отелях. Тут есть возможности бесплатно добавить себе две ночи за каждые две забронированных. Есть и другой вариант: количество дней бронирования туристы могут оставить тем же, но родители, например, смогут не платить за пребывание на курорте детей. Еще один бонус — бесплатные два дня проката автомобиля за оплаченные двое суток.