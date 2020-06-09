Россияне перечислили плюсы жизни без путешествий 

Российские туристы перечислили плюсы жизни без путешествий в связи с введенными на фоне пандемии коронавируса ограничениями. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 75 процентов, уверены, что положительных сторон в сложившихся обстоятельствах нет, — их обнаружила только треть респондентов. Так, многие из них (38 процентов) назвали главным преимуществом ситуации экономию денег.

Чуть меньше участников исследования, 31 процент, заметили, что в отсутствие туристических поездок у них появилось больше времени на хобби — творчество, спорт и приобретение новых навыков. Еще 24 процента признались, что перерыв позволил им тщательнее спланировать будущие путешествия.

В то же время 16 процентов опрошенных заявили, что польза ситуации в том, что им не придется грустить в связи с окончанием какой-либо поездки, — так как она не состоится.

5 июня сообщалось, что российские туристы раскрыли способы сэкономить на отпуске после снятия ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Больше половины путешественников (52,3 процента) могут отказаться от спонтанных покупок во время отдыха. 38,3 процента опрошенных намерены не питаться в ресторанах и готовить еду самостоятельно, а 35,2 процента перестанут тратить деньги на развлечения.