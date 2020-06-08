В России «серьезно удешевят» поездки внутри страны 

В России в ближайшие несколько месяцев планируется открыть более десяти новых направлений внутреннего туризма. Об этом в понедельник, 8 июня, заявил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьера с вице-премьерами, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Уже такая договоренность есть, это позволит серьезно удешевить поездки», — подчеркнул он.

По словам Черышенко, необходимо, чтобы уже с 1 июля Ростуризм , туроператоры и перевозчики запустили соответствующие маршруты внутри страны.

В частности, речь идет о таких направлениях, как Калининградская область, Хакасия, Байкал и Горный Алтай. Предполагается, что, к примеру, турпакет на Байкал на десять дней в текущем сезоне обойдется путешественникам примерно в 45 тысяч рублей.

Ранее в понедельник сообщалось о том, что в России массово подешевели билеты на самолет — как и во всем мире, авиакомпании одновременно с ростом объемов пассажиропотока начали снижать тарифы на внутренние авиаперевозки. Так, при помощи промотарифов отечественные перевозчики вынуждены стимулировать спрос.

Туристический сезон полноценно откроется в России с 1 июля. При этом весь июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а с июля планируется запустить межрегиональные поездки. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, страна готова к постепенному открытию курортного сезона и восстановлению туротрасли после ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.