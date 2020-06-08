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Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы страны, куда можно улететь из России
Фото: Lenta.ru
Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ. Об этом стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.
Затем, по его информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы еще в семь стран мира — предположительно, речь идет о государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию и Египет.
«В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними», — заключил один из источников портала. При этом открыть продажу билетов отечественные авиакомпании могут уже в середине июня.
Отмечается, что окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , Росавиация , Роспотребнадзор , Интерфакс
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