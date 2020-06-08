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Опубликован список «безопасных» стран для путешествий в пандемию 

Аргументы Недели и ещё 2 37 минут назад
Названы «безопасные» страны для поездок в пандемию
Фото: Аргументы Недели
Журналисты из Великобритании составили список стран для путешествий в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что эти государства вирус затронул меньше остальных.
Всем, кто соскучился по зарубежному отдыху, посоветовали задуматься о посещении Барбадоса — за все время эпидемии там диагностировали всего 92 случая заболевания COVID-19. Также можно рассмотреть посещение Багамских островов (102 заболевших) и острова Мэн (336 заболевших).
Помимо этого, относительно безопасными можно считать Нормандские острова (561 случай COVID-19), Мальту (625 случаев COVID-19) и Кипр (порядка тысячи заболевших COVID-19).
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