Названы «безопасные» страны для поездок в пандемию

Журналисты из Великобритании составили список стран для путешествий в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что эти государства вирус затронул меньше остальных.

Всем, кто соскучился по зарубежному отдыху, посоветовали задуматься о посещении Барбадоса — за все время эпидемии там диагностировали всего 92 случая заболевания COVID-19. Также можно рассмотреть посещение Багамских островов (102 заболевших) и острова Мэн (336 заболевших).

Помимо этого, относительно безопасными можно считать Нормандские острова (561 случай COVID-19), Мальту (625 случаев COVID-19) и Кипр (порядка тысячи заболевших COVID-19).