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Переполненные пляжи популярного российского курорта попали на видео 

Lenta.ru и ещё 3 3 часа назад
Переполненные пляжи Анапы в первые дни после ослабления карантина на Кубани попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась туристка Валерия Метелина.
На записи видно, что на центральном пляже города купаются и загорают десятки человек, в том числе, семьи с детьми.
«Людей очень много, хотя официально пляжи закрыты, их пока не открыли для посещения. Но на улице жара, поэтому все вырвались к морю. И плавают, несмотря на то, что температура воды пока не такая высокая, как хотелось бы. Полицейские никого не выгоняют», — рассказала Валерия.
Она добавила, что с 6 июня в крае ослабили меры карантина: открыли прогулочные зоны, набережные и кафе с летними верандами. Заведения сразу заполнили посетители.
«Внутри кафе пока нельзя сидеть, но веранды забиты битком, вчера в Краснодаре даже были какие-то тусовки. Никакого карантина не наблюдается, в масках только персонал», — отметила девушка.
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Новости путешествий , Видео , Lenta.ru
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