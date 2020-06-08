Все новости на карте

Переполненные пляжи Анапы в первые дни после ослабления карантина на Кубани попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась туристка Валерия Метелина.

На записи видно, что на центральном пляже города купаются и загорают десятки человек, в том числе, семьи с детьми.

«Людей очень много, хотя официально пляжи закрыты, их пока не открыли для посещения. Но на улице жара, поэтому все вырвались к морю. И плавают, несмотря на то, что температура воды пока не такая высокая, как хотелось бы. Полицейские никого не выгоняют», — рассказала Валерия.

Она добавила, что с 6 июня в крае ослабили меры карантина: открыли прогулочные зоны, набережные и кафе с летними верандами. Заведения сразу заполнили посетители.