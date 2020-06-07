Для российских пляжей установят единые требования

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.

По-прежнему будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.