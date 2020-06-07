Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Для всех российских пляжей установят единые требования 

Lenta.ru 3 часа назад
Для российских пляжей установят единые требования
Фото: РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.
Обязательными требованиями к оборудованным пляжам станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.
По-прежнему будет оцениваться техническое состояние мостков, вышек и других сооружений для схода и прыжков в воду, а также детских купален.
В МЧС пояснили, что требования для пляжей разрабатываются субъектами России в рамках правил охраны жизни людей на водных объектах. Для их унификации был разработан проект ведомственного приказа «Об утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации». На данный момент он прошел общественное обсуждение и направлен в федеральные органы для согласования.
Видео дня. Самые опасные водоемы планеты
Последние новости
Макгрегор объявил о завершении карьеры Макгрегор объявил о завершении карьеры Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Названа новая привычка россиян эпохи постпандемии Москвичей предупредили о первой летней жаре Москвичей предупредили о первой летней жаре
Новости путешествий , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус
Турфирмы отменяют путевки с восхождением на Эльбрус
Названы сроки допуска россиян в Италию
Названы сроки допуска россиян в Италию
Кто сможет посещать Болгарию с 1 июня
Кто сможет посещать Болгарию с 1 июня
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
00:59
«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов
Новости путешествий
Отдых особого режима: Сочи открывает курортный сезон
00:26
Отдых особого режима: Сочи открывает курортный сезон
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение