Отдых особого режима: Сочи открывает курортный сезон 

В Краснодарском крае открылся самый необычный курортный сезон. С 1 июня отдохнуть можно только в санаториях, имеющих медицинскую лицензию. Для гостей установили целый набор ограничений. Однако туристов это не отпугнуло, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Деркач . В зоне прилета туристов встречает целая комиссия. Сотрудники Роспотребнадзора , полиции и городской администрации проверяют документы. С 1 июня желающим отдохнуть на Черном море кроме путевки нужно иметь две справки: отрицательный тест на коронавирус и подтверждение, что отдыхающий не контактировал с заболевшими. Здесь же разъясняют и новые правила: безопасная дистанция, обязательная маска и за границы санатория ни ногой. «Первый раз приехала, по условиям гарантируют полное дистанцирование, надеюсь, что все получится. В принципе, это не такие большие жертвы, которые можно будет понести ради хорошего отдыха», — рассказала отдыхающая Рената Новикова.

«Мы собирались ехать на детский фестиваль, «Аэрофлот» не возвращают билеты — рейсы летают, поэтому мы прилетели», — рассказала отдыхающая Ольга Серветник.

Из аэропорта на минивэнах туристов везут в санатории. В Сочи 1 июня открылось 19 здравниц. У входа измеряют температуру. На ресепшн проверяют справки и выдают памятку об особенностях этого курортного сезона. Носить маску — самое большое неудобство. А вот безопасная дистанция отдыхающему только на руку, говорит Азамат Аюпов. Из Питера в разгар курортного сезона он ехал один в купе. В санатории его заселили в номер без соседей. В столовой за столик тоже никто не подсядет. Все справки оформил быстро. В общем, не режим, а сплошное удовольствие.

«Позвонили, предупредили, что конкретно мы должны проделать, чтобы попасть в санаторий. Маска отдыху не помеха, если хочешь отдохнуть, то отдохнешь и в маске», — поделился отдыхающий Азамат Аюпов.

В санатории «Октябрьский» готовиться к заезду начали заранее. Провели тотальную дезинфекцию. Туристам нельзя будет выходить в город, но и на территории здравницы будет чем заняться. Здесь есть собственный зоопарк, кинотеатр с безопасной рассадкой и, конечно, лечебные процедуры.

«Ванны, все это у нас есть, физиолечение есть. После каждого посетителя контактные поверхности у нас обрабатываются. Если кабинет свободен, то он так же обрабатывается раз в два часа», — рассказал главный врач санатория «Октябрьский» Сергей Алымов.

Каждую неделю сотрудники сдают тест на коронавирус. Температуру, как и постояльцы, измеряют дважды в день. Администрация курорта делает все возможное для сохранения здоровья отдыхающих. По этой же причине в санаториях пока не открывают пляжи. Они полностью готовы и ждут улучшения эпидемиологической ситуации. Карантин в Краснодарском крае продлен до 6 июня.