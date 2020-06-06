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Туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Туристов выгнали из Венеции за купание Гранд-канале
Фото: РИА Новости
В Венеции двух немецких туристов, которые купались в Гранд-канале, оштрафовали и выгнали из города, сообщает CNN.
"Двое мужчин разделись возле моста Риальто, оставив там свои вещи. Они прыгнули в воду и поплыли, пересекая Гранд-канал", — рассказал представитель полиции. — Они были оштрафованы на 350 евро каждый, и им пришлось временно покинуть город".
Этот штраф является стандартным наказанием за плавание в знаменитых каналах Венеции и не связан с ограничениями из-за коронавируса.
Туристов выгнали из Венеции в соответствии с положением, которое позволяет властям удалить человека из города для поддержания общественного порядка.
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Новости путешествий , CNN
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