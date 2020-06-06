В какие даты можно планировать отпуск на нашем юге

Накануне власти Краснодарского края приняли неожиданное решение продлить карантин до 21 июня. Неожиданное для всех: туристов, туроператоров, авиакомпании, отельеров, но не для местного Роспотребнадзора . У его чиновников уже было готовое решение с обоснованием: «Карантин в регионе продлить, ограничения оставить». И все потому, что с середины месяца крупнейшие игроки туристического рынка заявили большие чартерные программы в Сочи и Анапу. А это, по мнению санитарных врачей, несет прямую угрозу увеличения числа приезжих, что повышает риск заноса новых партий инфекции. Ведь они знают наверняка: всех не проверишь.

Таким образом, по крайней мере до 21 июня отелям на побережье запрещено принимать новые бронирования, на въезде в регион продолжают отлавливать нарушителей режима специальные мобильные группы, полицейские на вокзалах, в аэропортах и на дорогах проверяют наличие справок и путевок, чтобы, если что-то не так, направлять туристов-дикарей в обсерватор на 2 недели.

Остаются закрытыми торговые и развлекательные центры и действует пропускной режим.

Пока принимать туристов или правильнее сказать, пациентов, разрешено только учреждениям санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Всего их на Кубани 201, но реально работу возобновили далеко не все. Непрозрачные правила въезда, невозможность приехать на своем автомобиле, объемный пакет документов, включая свежий отрицательный тест на COVID-19, справку об эпидемиологическом окружении и санаторно-курортную карту, отпугивают туристов. Многие решили для себя, что «лучше подождать, чем попасть на 2 недели в обсерватор». Да и пляжи все еще не доступны, и лишь некоторые из них должны открыться 6 числа. Если, конечно, Роспотребнадзор не укажет новые сроки.

По словам туроператоров, решение о продлении «консервации» стало для них неожиданным, хотя говорить о купании в Черном море в начале июня не приходится. Вода прогревается до нормальной температуры только в 20-х числах. И основной туристический поток традиционно начинает расти как раз в последней декаде июня.

Реальной проблемой является то, что конкретных дат открытия гостиниц до сих пор нет. И это нонсенс: невозможно ничего спланировать ни самим отелям, ни туроператорам, ни туристам. На какие даты просить отпуск, чтобы гарантированно поехать на море с ребенком? А покупать билеты, чтобы не тратить время и нервы за обмены и возвраты?

Эксперты рынка склоняются к варианту, что 18-19 июня власти объявят об открытии всех отелей, пляжей и другой инфраструктуры с 1 июля. Если и этого не произойдет, то туристы потеряют не только отдых в Краснодарском крае, но и в других регионах России — они, в том числе, Крым, как правило, ориентируются на флагманские курорты страны.

Ну а пока туроператоры вынуждены заниматься очередным переносом проданных туров на более поздние даты. Причем предлагают клиентам отдых в более высокий сезон без доплат. Туристы, оплатившие путевки по раннему бронированию еще зимой, в январе-феврале, проходят эту процедуру уже не в первый раз. И тем более важно на этот раз выбрать правильную дату, а, точнее, угадать ход мыслей и планы чиновников Роспотребнадзора.

Ну а мы будем вместе с авиакомпаниями ориентироваться на открытие сезона-2020 в начале июля.