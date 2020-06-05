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Что думают россияне о летнем отпуске в этом году 

Полина Алферова 5 часов назад
«Комнатка у бабуси»: россияне о летнем отпуске
Фото: Pixabay
Несмотря на коронавирус, летом все равно хочется уйти в отпуск и отдохнуть где-нибудь поближе к морю. «Рамблер» изучил соцсети, чтобы узнать, куда поедут и что думают россияне о летнем отдыхе в этом году. Орфография и пунктуация авторов сохранены.
Премьер-министр Михаил Мишустин недавно призвал воздержаться от туристических поездок в странах ближнего и дальнего зарубежья. Он подчеркнул, что безопаснее провести отпуск в своей стране.
С премьер-министром согласились не все.
Barakuda1984: «Ну вот очень сомневаюсь, что публика привыкшая к хорошему сервису, где-нибудь в Испании, Италии или на ГОА, ломается толпами на наше побережье, где ни сервиса, ни уверенности, что сальмонеллу в море не подцепишь. Ну сколько там у нас хороших отелей 5-6 штук на всё побережье? А остальное „комнатка у бабуси“.
Kartoffel: „Даже обидно как-то смотреть, как во всех странах все открывается, люди выходят на пляжи, сидят на террасах. А ты сидишь второй месяц смотришь на котельную перед домом, просыпаясь по утрам от звука труб, которые рабочие как будто специально погромче швыряют. Так они ещё и общаются с народом вот уже 3 месяц как языком запретов: „запретить“, „воздержаться“, „отменить“.
Ummani1: „Поверьте мне, за границей дешевле чем в Крыму или Сочи“.
Smooin: „Ок, дача так дача…“
Некоторые сомневаются, что вообще смогут отдохнуть при нынешних ценах и финансовых проблемах, вызванных самоизоляцией.
Jekoni707: „С такими ценами я дома ремонт буду делать“.
SamueLLJ: „Столько дома отдыхали, работать пора. Денег заработать на следующий отдых“.
Нашлись и те, кто объяснил такое поведение властей:
Pavelandreevich: „Ну тут логика в том, что заболевших вывезти со своих курортов проще, чем с заграничных. И лечить тоже проще. Или изолировать, кому совсем не повезло. Это еще пока характер рекомендательный — могут и загранпаспорта аннулировать, когда совсем припрёт“.
Кто-то признается, что уже достаточно отдохнул во время самоизоляции:
Lyapazavr: „До карантина вставала на работу в 05:20, домой возвращалась в 20:00. Было огромное желание отдохнуть и долго отдохнуть, уйти например на больняк. С 26 марта сижу дома, только три раза выезжал на машине за пределы своего посёлка. Желание сбылось:) отдыхаю, высыпаюсь, смотрю сериальчики“.
Mcdill: „У нас в офисе была тема: все хотели хотя бы денек поработать из дома "на удаленке". Некоторым разрешалось и остальной офис дружно завидовал счастливчикам. Сейчас все хотят в офис“.
Другие же не понимают, как вообще можно отказаться от отпуска:
Kaa1980: „Я никогда не понимал трудоголиков. Да, бывает интересные задачи и проекты затягивают и ты готов пахать несколько месяцев без продыху, но потом ты так же отрываешься в отпуске, понимая, что заслужил…Я работаю, чтобы хорошо жить, а не живу для того чтобы упахиваться на работе“.
Не остались в стороне и жители Крыма, который в этом году может принять гораздо больше туристов, чем обычно.
Simplesam: „У нас тут на этом нашем полуострове уже столько приезжих… С самой первой нерабочей недели стали приезжать… Пробки днем, как утром в час пик… Через одну неместные регионы. Разнообразие номеров превосходит все ожидания…Поверьте, тем, кто не зарабатывает сезоном, тоже не очень радостно, что вся Россия теперь поедет в Крым отдыхать…У нас в обычный сезон пробки нереальные, а если поедут плюс еще те, кто раньше гонял только за границу, даже половина от них… Охохохох“.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин
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