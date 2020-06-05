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В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов 

Анастасия Иванова 3 часа назад
В Крыму назвали дату открытия курортов
Фото: depositphotos.com
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля. Об этом сообщили в Министерстве туризма Крыма.
Однако дата является предварительной: сначала это должны согласовать с федеральными властями.
«Мы предполагаем, ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медицинской лицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма», — рассказал глава министерства Вадим Волченко.
Он отметил, что ведомство постоянно контактирует по этому вопросу с Ростуризмом. В федеральный центр уже были отправлены предложения по «смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы».
Кроме того, Вадим Волченко добавил, что в июне в Крыму откроют 45 санаториев и гостиниц для местных.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы правила приема туристов в Сочи.
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Новости путешествий , Вадим Волченко , Ростуризм , Роспотребнадзор
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