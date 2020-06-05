В Крыму назвали дату открытия курортов

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Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля. Об этом сообщили в Министерстве туризма Крыма.

Однако дата является предварительной: сначала это должны согласовать с федеральными властями.

«Мы предполагаем, ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медицинской лицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма», — рассказал глава министерства Вадим Волченко.

Он отметил, что ведомство постоянно контактирует по этому вопросу с Ростуризмом . В федеральный центр уже были отправлены предложения по «смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы».

Кроме того, Вадим Волченко добавил, что в июне в Крыму откроют 45 санаториев и гостиниц для местных.