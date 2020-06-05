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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции 

РИА Новости 1 час назад
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции
Фото: Depositphotos
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Стоимость отдыха в Греции сократилась примерно на четверть, сообщает The Sun.
Гостиничные и другие туристические услуги стали дешевле. Владельцы бизнеса надеются, что привлекательные цены будут стимулом для приезда иностранных туристов. Некоторые турфирмы продают свои услуги в полцены, пишет издание.
"Мы предлагаем размещение со скидкой в 20 процентов по сравнению с прошлым годом",
— сказал президент союза отельеров острова Лефкада в Ионическом море Манолис Термо.
Четырехзвездочные отели на Лефкаде теперь стоят около 150 евро за ночь, что вдвое меньше обычной цены. Манолис добавил при этом, что это вынужденная мера — сезон начался с "нулевого" бронирования.
На Санторини, по словам отельеров, скидки могут достигать 25 процентов. "Это сделает курорты более привлекательными", — говорит Антонис Илиопулос, глава гильдии местных отельеров.
В северной Греции роскошные курорты также предлагают значительные скидки. Их размер будет зависеть от количества времени, проведенного в гостинице. "При проживании в течение семи ночей мы предлагаем скидку 20 процентов и полупансион", — рассказал отельер Димос Турнивукас. Если срок пребывания увеличится до 14 ночей, дисконт составит 25 процентов.
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Новости путешествий , РИА Новости
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