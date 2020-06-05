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В России появился первый «умный» город-курорт 

Lenta.ru 1 час назад
В России появился первый «умный» город-курорт
Фото: Lenta.ru
В России появился первый «умный» город-курорт — им стал Железноводск в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минстрой России.
Как отмечается, Железноводск стал первым курортом, на территории страны, где в городском управлении начали применять умные технологии. Так, с помощью цифровой платформы «Умный город» муниципальные службы теперь могут получать всю необходимую информацию о городском хозяйстве в режиме реального времени. Также для жителей Железноводска было запущено специальное приложение, которое позволяет им в режиме онлайн направить жалобу и предложение властям, узнать график уборки территории или расписание общественно транспорта.
Кроме того, в городе появились умные пешеходные переходы и остановки. Также на улицах установили мусорные баки со специальными датчиками учета загрузки и интерактивные информационные киоски с навигацией.
Проект «Умный город» реализуется в России в том числе в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Всего на реализацию данного нацпроекта планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.
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