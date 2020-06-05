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Негигиеничный поступок авиапассажира во время пандемии возмутил попутчицу 

Lenta.ru 55 минут назад
Мерзкий поступок авиапассажира возмутил актрису
Фото: Lenta.ru
Соответствующее фото в сторис на странице в Instagram разместила американская актриса Джулия Токарц, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов.
На опубликованном в сети кадре запечатлен мужчина в защитной медицинской маске с телефоном в руках, который сидит сразу на трех креслах, положив на них при этом босые ноги. «Хорошие новости: мне достался целый ряд кресел! Плохие новости:…» — подписала снимок Токарц, разместив на лице попутчика эмодзи с изображением головы дьявола.
Аналогичный случай произошел в мае в Германии. В сети появился снимок, на котором видно, как неизвестная женщина в защитной маске сидит в кресле, откинувшись спиной к окну и положив босые ноги на соседний подлокотник. Один из попутчиков снял происходящее на камеру.
26 мая сообщалось о пассажире самолета, который смутил попутчиков самодельной защитной маской. На лице мужчины вместо респиратора было надето женское нижнее белье.
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