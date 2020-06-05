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В Египте рассказали, когда смогут принять иностранных туристов 

Мира Маркина 3 часа назад
В Египте рассказали, когда смогут принять туристов
Фото: depositphotos.com
В Египте рассказали, когда иностранные туристы смогут вновь посетить страну.
Как сообщает АТОР, туристическая отрасль Египта не рассчитывает на возвращение зарубежных путешественников раньше осени.
Правительство страны обсудило планы по возобновлению иностранного туризма. По итогам Минтуризма и Минавиации страны дано поручение разработать схему по приему туристов-иностранцев. Однако возможные сроки не озвучивались.
В Египетской федерации туристических палат сообщили, что с учетом текущей ситуации с COVID-19 в стране, возобновление иностранного туризма произойдет в сентябре-октябре 2020 года.
Специалисты организации подчеркивают, что к этому времени должна быть найдена вакцина против коронавируса или эффективная схема лечения. Если это случится раньше, то сроки можно будет скорректировать.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Ростуризме высказались о возобновлении поездок за границу летом.
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Новости путешествий , Ростуризм
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