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В Крыму оценили риск вспышки COVID-19 из-за россиян, приезжающих нелегально 

Мира Маркина 2 часа назад
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко оценил риск вспышки COVID-19 в регионе из-за туристов, которые нелегально приезжают на полуостров и обходят введенные на фоне пандемии ограничения. Об этом сообщает издание Российского союза туриндустрии (РСТ) Rata News.
По словам Волченко, у всех туристов, приезжающих в республику, проверяют полный комплект документов, причем не только в аэропорту, но и при въезде на мост через Керченский пролив. Обладатели жилой недвижимости предоставляют документы, чтобы доказать владение имуществом.
«Если очевидно, что человеку негде самоизолироваться, его отправляют на обсервацию. Никаким другим путем добраться до частного сектора невозможно»,
— пояснил глава ведомства.
Вместе с тем Волченко отметил, что вопрос о необходимости дополнительной регламентации сдачи жилья поднимался неоднократно.
30 апреля крымские отельеры предсказывали, что туристы будут пытаться массово обходить ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россияне испугались ехать в Крым и Сочи.
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Новости путешествий , Видео , Вадим Волченко , Российский союз туриндустрии
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