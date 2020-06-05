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Спрогнозирована дата открытия Крыма для туристов 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Спрогнозирована дата открытия Крыма для туристов
Фото: Lenta.ru
В Крыму назвали предварительную дату открытия курортов для туристов из регионов России. Полуостров начнет принимать гостей с 1 июля в случае согласования с федеральными властями, сообщается на сайте Министерства туризма республики.
По словам главы министерства Вадима Волченко, ведомство находится в постоянном контакте с Ростуризмом, и в федеральный центр уже отправлены предложения по «смягчению требований Роспотребнадзора и этапности работы».
«Мы предполагаем, ориентировочно 15 июня открытие санаториев и гостиниц с медицинской лицензией, ориентировочно 1 июля — открытие межсубъектового туризма», — спрогнозировал Волченко, пояснив, что последнее «зависит от согласования с федеральными структурами, которое ожидается со дня на день».
Министр курортов и туризма добавил, что в июне для крымчан откроются 45 санаториев и гостиниц, со временем их число будет увеличиваться. «Важно начать работать поэтапно, потому как самое худшее, что может произойти, это повторное закрытие», — подытожил Вадим Волченко.
Ранее министр курортов и туризма региона оценил риск вспышки заболеваемости коронавирусом из-за туристов, обходящих введенные в Крыму ограничения. По его словам, у всех приезжающих в республику проверяют документы. Туристов, которым «негде самоизолироваться», отправляют на принудительную обсервацию.
По последним данным, в Республике Крым выявлено 413 случаев коронавируса, 297 пациентам удалось вылечиться, жертвами заболевания стали 11 человек.
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Новости путешествий , Вадим Волченко , Ростуризм , Роспотребнадзор
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