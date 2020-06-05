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Пассажир совершил трансатлантический перелет при пандемии и поделился опытом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Опыт трансатлантического перелета в пандемию
Фото: God Save The Points
Частый путешественник и блогер совершил трансатлантический перелет во время пандемии коронавируса и поделился своим опытом. Его историю публикует издание Daily Mail.
Так, по словам Гилберта Отта (Gilbert Ott), который слетал бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме, в первую очередь в аэропорту его ждала тройная проверка, а когда он спросил у сотрудницы на регистрации о ее дне, та ответила, что пребывает в жутком стрессе.
Кроме того, турист уточнил, что он сделал все, чтобы минимизировать контакты с поверхностями в самолете. Например, он заранее подготовил ланч-бокс с едой, а также скачал на свой планшет максимальное количество контента и не пользовался мультимедийной системой на борту лайнера.
Вдобавок Отт взял с собой дезинфицирующие влажные салфетки, сменный комплект одежды, а также несколько масок. Тем же, кто планирует отправиться в путешествие во время пандемии, блогер посоветовал регистрироваться на рейс онлайн во избежание лишних разговоров с сотрудниками аэропорта.
Помимо прочего, он рекомендовал всегда выбирать кресла возле аварийных дверей или иллюминаторов и ни в коем случае не садиться у прохода.
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