Где иностранным туристам будут доплачивать за отдых

Несмотря на снятие некоторых ограничений целым рядом правительств, глобальный карантин, увы, продолжается. Самолеты не летают, границы закрыты, принудительная обсервация гонит у путешественников даже саму мысль о поездках в другие страны.

Тем не менее, очевидно, что этим летом туризм будет открываться. Пусть не сразу, со скрипом, но будет. И встает вопрос: как и чем заманить туристов именно к себе? Как выиграть конкурентную борьбу за клиента и привлечь деньги в свою экономику?

Сегодня мы рассмотрим конкретные примеры стран и курортов, готовых даже доплатить туристам за отдых.

МЕКСИКА. КАНКУН

Первый в нашем списке — курортный город Канкун в Мексике.

Более 200 частных предприятий курорта, известного своими фантастическими пляжами, создали частную инициативу и готовы предложить путешественникам реальные деньги.

Например, отели будут предлагать две ночи бесплатно за каждые две забронированные ночи, или бесплатное пребывание для двух детей, отдыхающими с родителями. Туристы получат два дня проката автомобилей бесплатно на каждые два забронированных дня.

Напомним: возобновление туризма в Мексике намечено на 8 июня. Программа поощрения туристов начнется через неделю, 15 июня.

ИТАЛИЯ. СИЦИЛИЯ

Сицилия еще в начале мая объявила о поддержке туристов, приезжающих на остров этим летом и осенью. Для этого правительство выделило сумму 50 миллионов евро. Этого хватит на 50 тысяч гостей, если каждому «вернуть» по 1 000 евро. Очень солидные цифры.

В планы властей входит субсидирование путешественников, которые бронируют авиабилеты и пакеты размещения. Им обещают оплатить половину стоимости авиаперелета.

Кроме того, гостям предлагают одну бесплатную ночь проживания к трем оплаченным — «3+1», а также бесплатный вход в многочисленные музеи мирового класса и археологические достопримечательности Сицилии, включая храмы Агридженто и виллу Романа дель Казале.

Есть пока не подтвержденная информация о том, что государство компенсирует итальянцам сумму в 500 евро для отдыха внутри страны, чтобы стимулировать внутренний туризм Италии. Думается что для поддержки и «стимулирования» отдыха россиян в Хакасии, Карелии и на Алтае подобная мера также была бы эффективной.

«Сицилийская программа» на данный момент самая щедрая для международных путешественников.

ЯПОНИЯ

Японские власти в мае отменили в стране чрезвычайное положение и начали снимать карантинные ограничения.

Чиновники Японского агентства по туризму уже 20 мая объявили на пресс-конференции о намерениях стимулировать туризм, субсидируя часть расходов путешественников.

На новую программу возмещения расходов на туризм Япония выделяет 12,5 млрд долларов США. Если все пойдет по плану, и уровень инфицирования в стране продолжит снижаться, уже в июле начнутся первые выплаты.

К сожалению, недавно появились «подробности», что эта схема будет пока направлена только на внутренний туризм, но это и понятно. Международное авиасообщение с Японией пока закрыто. А вот когда дальнемагистральные рейсы возобновятся, тогда субсидии вполне смогут получить и иностранные гости.

Япония в этом году стала одной из наиболее пострадавших в мире с точки зрения туризма из-за переноса на 2021 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.

БОЛГАРИЯ

Болгария в последние годы приобрела «новую» популярность как бюджетное и при этом безусловно европейское пляжное направление. И она также объявила о своих собственных планах по привлечению туристов после снятия ограничений.

Многие пляжи страны в этом сезоне станут бесплатными для посещения туристами. Не придется платить и за удобства на море: шезлонги и зонтики.

Конечно, это совсем не одно и то же, как субсидированный отпуск, но, учитывая массовость направления и не самую богатую целевую аудиторию, предложение поможет сделать и без того привлекательные болгарские курорты еще более доступными.