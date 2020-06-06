Где иностранным туристам будут доплачивать за отдых

Несмотря на снятие некоторых ограничений целым рядом правительств, глобальный карантин, увы, продолжается. Самолеты не летают, границы закрыты, принудительная обсервация гонит у путешественников даже саму мысль о поездках в другие страны.
Тем не менее, очевидно, что этим летом туризм будет открываться. Пусть не сразу, со скрипом, но будет. И встает вопрос: как и чем заманить туристов именно к себе? Как выиграть конкурентную борьбу за клиента и привлечь деньги в свою экономику?
Сегодня мы рассмотрим конкретные примеры стран и курортов, готовых даже доплатить туристам за отдых.
МЕКСИКА. КАНКУН
Первый в нашем списке — курортный город Канкун в Мексике.
Более 200 частных предприятий курорта, известного своими фантастическими пляжами, создали частную инициативу и готовы предложить путешественникам реальные деньги.
Например, отели будут предлагать две ночи бесплатно за каждые две забронированные ночи, или бесплатное пребывание для двух детей, отдыхающими с родителями. Туристы получат два дня проката автомобилей бесплатно на каждые два забронированных дня.
Напомним: возобновление туризма в Мексике намечено на 8 июня. Программа поощрения туристов начнется через неделю, 15 июня.
ИТАЛИЯ. СИЦИЛИЯ
Сицилия еще в начале мая объявила о поддержке туристов, приезжающих на остров этим летом и осенью. Для этого правительство выделило сумму 50 миллионов евро. Этого хватит на 50 тысяч гостей, если каждому «вернуть» по 1 000 евро. Очень солидные цифры.
В планы властей входит субсидирование путешественников, которые бронируют авиабилеты и пакеты размещения. Им обещают оплатить половину стоимости авиаперелета.
Кроме того, гостям предлагают одну бесплатную ночь проживания к трем оплаченным — «3+1», а также бесплатный вход в многочисленные музеи мирового класса и археологические достопримечательности Сицилии, включая храмы Агридженто и виллу Романа дель Казале.
Есть пока не подтвержденная информация о том, что государство компенсирует итальянцам сумму в 500 евро для отдыха внутри страны, чтобы стимулировать внутренний туризм Италии. Думается что для поддержки и «стимулирования» отдыха россиян в Хакасии, Карелии и на Алтае подобная мера также была бы эффективной.
«Сицилийская программа» на данный момент самая щедрая для международных путешественников.
ЯПОНИЯ
Японские власти в мае отменили в стране чрезвычайное положение и начали снимать карантинные ограничения.
Чиновники Японского агентства по туризму уже 20 мая объявили на пресс-конференции о намерениях стимулировать туризм, субсидируя часть расходов путешественников.
На новую программу возмещения расходов на туризм Япония выделяет 12,5 млрд долларов США. Если все пойдет по плану, и уровень инфицирования в стране продолжит снижаться, уже в июле начнутся первые выплаты.
К сожалению, недавно появились «подробности», что эта схема будет пока направлена только на внутренний туризм, но это и понятно. Международное авиасообщение с Японией пока закрыто. А вот когда дальнемагистральные рейсы возобновятся, тогда субсидии вполне смогут получить и иностранные гости.
Япония в этом году стала одной из наиболее пострадавших в мире с точки зрения туризма из-за переноса на 2021 год Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио-2020.
БОЛГАРИЯ
Болгария в последние годы приобрела «новую» популярность как бюджетное и при этом безусловно европейское пляжное направление. И она также объявила о своих собственных планах по привлечению туристов после снятия ограничений.
Многие пляжи страны в этом сезоне станут бесплатными для посещения туристами. Не придется платить и за удобства на море: шезлонги и зонтики.
Конечно, это совсем не одно и то же, как субсидированный отпуск, но, учитывая массовость направления и не самую богатую целевую аудиторию, предложение поможет сделать и без того привлекательные болгарские курорты еще более доступными.
Напомним, что о сроках открытия границ России никакой официальной информации нет. Роспотребнадзор по-прежнему рекомендует воздерживаться от всех поездок за границу до конца этого года. Что касается поддержки внутреннего туризма, она, безусловно, будет. Субсидируют ли россиянам часть расходов на путешествия внутри страны или выберут иные пути развития отечественных городов и курортов, станет известно совсем скоро.