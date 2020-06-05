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Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска 

Lenta.ru 5 часов назад
Раскрыты способы борьбы с депрессией после отпуска
Фото: Lenta.ru
Туристы из разных стран раскрыли способы побороть депрессию после отпуска. Своими советами путешественники поделились на портале Reddit, отвечая на вопрос, как поднять себе настроение, вернувшись домой.
Пользователи посоветовали попробовать что-то новое в обычной жизни, например, путешествия в пределах страны или даже региона. Можно сосредоточиться на велосипедных маршрутах на дальние расстояния.
«Используйте карты, фотографии, скрапбукинг и журналы, чтобы заново исследовать ваши прошлые путешествия. Не останавливайтесь на том, чтобы просто отметить место на картинке в Instagram. Погрузитесь в свои воспоминания и переживите их заново. И, самое главное, планируйте следующую поездку!»
— написал юзер с ником cameljeans.
В 2018 году американские эксперты провели исследование, результаты которого подтвердили, что отсутствие отпуска может быть опасно для здоровья. Оказалось, что 30,4 процента опрошенных с «отпускным дефицитом» (синдром, при котором человеку важен отпуск, однако у него нет возможности путешествовать в ближайший год) демонстрируют симптомы легкой или умеренной, а 12 процентов — тяжелой депрессии.
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