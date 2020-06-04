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Названы страхи россиян перед отпуском во время пандемии 

Lenta.ru 39 минут назад
Названы страхи россиян перед отпуском в пандемию
Фото: Lenta.ru
Самым большим страхом россиян перед отпуском во время пандемии оказалась угроза помещения на 14-дневный карантин на курорте. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования билетов «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Так, большинство (27 процентов) опрошенных признались, что опасаются попадания в обсерватор, в то время как другие 24 процента беспокоятся из-за того, что придется проводить отпуск, соблюдая различные ограничения.
18 процентов респондентов рассказали, что от бронирования путешествия их останавливает высокая вероятность отмены рейса, а заболеть во время отдыха боятся всего 14 процентов российских туристов.
При этом 17 процентов опрошенных заявили, что их желание отдыхать сильнее всех страхов.
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