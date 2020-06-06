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«Это карма»: как выживают сочинцы без туристов 

Диана Товсепова 54 минуты назад
Курортный сезон на черноморском побережье в этом году остается под вопросом, но местные жители в Краснодарском крае уже ощущают на себе последствия ограниченного въезда в регион.
Как выяснил "Рамблер", сочинцы бурно реагируют на закрытие своего города и карантинные меры, но все оценивают их по-разному. Так, местные рассказали в Сети, как живут на курорте без туристов.
Кому-то просто скучно жить в опустевшем городе, а кто-то считает, что это все "карма":
"Мы здесь ждем… Конечно скучаем. В прошлом году в это время уже жизнь кипела, на пляже народу много, музыка кругом, шашлыки, а сейчас…тишина"
"Плохо только то, что в городе скучно стало. Лица грустные везде…"
"Это карма. Все печально, но вспомните наших местных, кто плюется от туристов. А теперь без них тяжело и морально, и материально".
Многие говорят, что их работа никак не связана с туризмом, и поэтому финансовых потерь они пока не почувствовали:
"Я работаю в пищевой промышленности, поэтому мне от этого только лучше"
"Никак не связан с туристами, так что мне вообще без разницы. "
"Мой доход от сезона не зависит, но вот муж второй месяц без работы. Отели закрыты…".
Кто-то понимает, что даже если он лично от туризма никак не зависит, это не значит, что большая часть города-курорта не почувствует изменений.
"Моя жизнь тоже не связана с отдыхающими, поэтому мне нравится тишина, но в то же время жутковато, город как вымер. Но я понимаю водителей автобусов, такси, рестораторов, работников гостиниц, да всех, чьи выручки от продаж упали. Милые сочинцы, не лукавьте! Это в первую очередь-город курорт, и жизнь и благосостояние большинства из нас зависит от количества отдыхающих!", — написала в Сети одна из местных женщин.
А чьи-то планы и финансы напрямую зависят от туристического сезона. Таким людям сейчас тяжелее всего:
"Я надеялась сдать квартиру летом, но уже и не знаю, на что рассчитывать…"
"Грустно и печально. Глупо местным отрицать что весь край живет сезоном и конечно все ждут туристов. Мы вот например своих гостей любим, многие с годами стали почти родными…"
"Конечно плохо без отдыхающих, с какой стороны не посмотри, дохода никакого нет"
"Удар для тех, кто работает в туризме, в прошлый сезон мама пенсионерка сделала ремонт в квартире, чтобы сдать, а в этом приходится деньги ей пересылать, так как пенсия 12 тысяч это просто слезы…"
"Мы все работаем в общепите. Денег нет уже второй месяц. Все знакомые, работники гостиниц и экскурсоводы, тоже уже на панике…".
А вот некоторые сами просят туристов не приезжать, потому как без них на курорте, оказывается, лучше:
"Хоть один годик без них нормально, самим на центральных пляжах полежать. Шикарное лето будет для своих"
"Наоборот классно что мало народу, спокойно гуляешь по набережной. А то как вспомнишь этих зазывал навязчивых то в кафе на каждом углу стоят, то со своими прогулками на яхте, аж прям ходить гулять неохота было по порту и набережной…"
"Тихо, спокойно, на улицах все знакомые лица, пробок нет, оленей иногородних нет, никто в трусах не бегает и не орет что всех кормит, все отлично…".
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