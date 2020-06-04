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Россиянам раскрыли преимущества путешествий по стране 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыты преимущества путешествий по России
Фото: Lenta.ru
Российским туристам раскрыли преимущества путешествий внутри страны. Предложения регионов, представленные во время «Онлайн-воркшопа 2020 Урал-Сибирь Плюс», опубликованы на сайте Ростуризма.
Как отмечается, в воркшопе приняли участие представители девяти субъектов: Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского и Пермского края а также Республики Коми.
Так, ХМАО предложил туристам активный отдых: туры в горы Приполярного Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, походы, рыбалку, а также знакомство с культурой и традициями народов ханты и манси. ЯНАО — путешествие на «край земли» и «охоту на северное сияние», покорение гор Полярного Урала, сплавы и рыбалку в чистейших реках. Также туристы смогут увидеть самое большое в мире поголовье оленей и погостить в семьях коренных жителей тундры.
В Тюменской области путешественников ждут леса, озера и купание в горячих источниках. В Курганской — знакомство с культурой и памятниками архитектуры области XIX века.
Туроператоры Пермского края выдвинули широкий спектр разных направлений: от оздоровительного до гастрономического. Туристы смогут отправиться в групповые сплавы, спуститься в пещеры, заночевать в горах или подняться в небо на воздушном шаре или параплане.
Свердловская область выделила основными направлениями деловой, оздоровительный туризм и социальные программы, в том числе и для детей разных возрастов. Как отметила министр инвестиций и развития Виктория Казакова, туристов может привлечь «уникальная природа и интересная история» региона, с которым связана жизнь последнего императора России Николая Романова и первого президента страны Бориса Ельцина.
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Новости путешествий , Борис Ельцин , Николай Романов , Виктория Казакова , Ростуризм
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