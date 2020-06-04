Когда в российские регионы будут пускать туристов 

Эпидемиологическая обстановка в России потихоньку налаживается, некоторые регионы уже открывают свои границы для внутреннего туризма. "Рамблер" приводит расписание для россиян, опубликованное Ростуризмом на сайте Russia.Travel.

Алтайском крае работа санаториев приостановлена до 8 июня, а вот деятельность прочих средств размещения — до 22 июня. Исключение составляют гостиницы в городах, которые могут заселять туристов при соблюдении правил работа санаториев приостановлена до 8 июня, а вот деятельность прочих средств размещения — до 22 июня. Исключение составляют гостиницы в городах, которые могут заселять туристов при соблюдении правил Роспотребнадзора . Впрочем, по прибытии россиян поджидает 14-дневный карантин, особенно это касается москвичей.

Калининградская область придерживается той же стратегии: туристы могут посещать регион с учетом ограничений в виде соблюдения режима самоизоляции в течение 14 дней. С 5 июня планируют открыть летние кафе, а также гостиницы на курортах. Кроме того, ожидается снятие другие ограничений, например, старт работы муниципальных пляжей и музеев. Сейчас в области можно посетить особо охраняемые природные территории, поохотиться и порыбачить.

В Камчатском крае режим самоизоляции актуален до 11 июня, действуют ограничения на авиасообщение для граждан, не имеющих регистрацию на территории региона.

На просторах Краснодарского края с 1 июня работают "только санаторно-курортные организации, которые имеют медицинские лицензии и другие документы, подтверждающие соблюдение норм, необходимых для приема гостей". Туристам необходимо предъявить справку об отрицательном тесте на коронавирус не позднее 2 суток до даты отъезда на курорт. Ряд карантинных ограничений актуален в регионе до 6 июня: закрыты пляжи, набережные и ТЦ. Для путешествия на автомобиле требуется разрешение.

Костромская область не принимает туристов до 14 июня. На въездах до сих пор действуют пункты контроля, проверяющие справки из медучреждения об отсутствии контакта с инфицированными коронавирусом, а также отрицательный тест на COVID-19.

Ленинградская область доступна для индивидуального и семейного отдыха с проживанием в гостинице. Документ о тесте на коронавирус от туристов не требуют, однако в регионе действует масочный режим и социальное дистанцирование. Рестораны работают только на вынос еды или доставку. В музеях возможны экскурсии до пяти человек, также разрешено гулять в парковых зонах (условия варьируются в зависимости от зон, на которые разделена область).

Для Москвы режим самоизоляции актуален до 14 июня, а туристам не рекомендуется посещать столицу.

Новгородская область открыта для туристов из других регионов, однако обязательным пунктом является наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус. Разрешены индивидуальные поездки и туры, но закрыты музеи и рестораны.

В Псковской области ограничения актуальны до 19 июня, а въезжающие обязаны соблюдать 14-дневный карантин.

Аналогичная ситуация с туристами из других субъектов РФ действует в Карелии. Исключение составляют командированные и граждане, пребывающие в горный парк "Рускеала" по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала — "Рускеала", а также в беспересадочном вагоне из Москвы, но посещение Карелии при этом исключено.

Подготовка к курортному сезону в Крыму началась с 1 июня, а с 15 числа будут сняты некоторые ограничения. Разрешена деятельность ресторанов, размещающих клиентов на открытом воздухе. Въехать на территорию региона можно только тем, кто зарегистрирован в Крыму или имеет там собственность. Для всех туристов актуален 14-дневный карантин.

Туристов просят воздержаться от посещения Санкт-Петербурга. Деятельность мест размещения была приостановлена до 1 июня, а парки и рестораны закрыты до 14 числа.

На территорию Севастополя можно въехать только при наличии пропуска и при подтверждении факта наличия работы в данном городе или в Крыму. Граждане, въезжающие в регион, будут направлены в обсерватор на 14 дней. Отели закрыты до 15 июня.

В Ставропольском крае с 1 июня открылись санитарно-курортные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность. Ограничений на въезд не предусмотрено, однако турист обязан предъявить справку об отсутствии заболевших в его окружении. Также в регионе до 7 июня актуален режим самоизоляции и социальное дистанцирование, а ношение маски обязательно до 1 июля.