Греция оплатит отдых туристов с коронавирусом

Власти Греции пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания в стране. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.

Предполагается, что греческое правительство покроет расходы иностранных граждан на лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными. Для этого путешественникам не нужно покупать специальную страховку.

Отмечается, что самостоятельно отдыхающим придется оплатить только авиаперелет домой или повторное его бронирование — в случае пребывания в Греции из-за болезни дольше положенного срока. «Билет сгорит, и надо будет его поменять. А лечение и проживание берет на себя греческое государство», — заключил собеседник агентства.

По словам Харитидиса, зараженных коронавирусом планируют лечить в местных больницах, а лиц, находившихся с ними в тесном контакте, обяжут отбывать карантин в отдельных номерах гостиниц.

Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 2 937 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 1374 пациента, 179 носителей инфекции скончались.