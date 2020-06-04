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Греция пообещала оплатить отдых туристов с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Греция оплатит отдых туристов с коронавирусом
Фото: Lenta.ru
Власти Греции пообещали оплатить отдых туристов в случае выявления у них коронавирусной инфекции во время пребывания в стране. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор компании «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.
Предполагается, что греческое правительство покроет расходы иностранных граждан на лечение и размещение в больнице, если они сдадут тест на COVID-19 и их результаты окажутся положительными. Для этого путешественникам не нужно покупать специальную страховку.
Отмечается, что самостоятельно отдыхающим придется оплатить только авиаперелет домой или повторное его бронирование — в случае пребывания в Греции из-за болезни дольше положенного срока. «Билет сгорит, и надо будет его поменять. А лечение и проживание берет на себя греческое государство», — заключил собеседник агентства.
По словам Харитидиса, зараженных коронавирусом планируют лечить в местных больницах, а лиц, находившихся с ними в тесном контакте, обяжут отбывать карантин в отдельных номерах гостиниц.
Согласно последним данным, в Греции зафиксировано 2 937 случаев заражения COVID-19. При этом из больниц выписаны 1374 пациента, 179 носителей инфекции скончались.
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