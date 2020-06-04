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Раскрыта судьба нелегальных туристов на российских курортах 

Lenta.ru 35 минут назад
Раскрыта судьба нелегальных туристов на курортах РФ
Фото: Lenta.ru
Губернатор Краснодарского края раскрыл судьбу нелегальных туристов, приезжающих на курорты во время пандемии коронавируса. По словам Вениамина Кондратьева, с начала летнего сезона из региона «отправили домой» 13 человек, передают «Краснодарские известия».
Как отметил чиновник, эти туристы нарушили правила посещения Кубани, приехав без справок об отсутствии коронавируса. Он подчеркнул, что открытие пляжей еще «не означает полноценного открытия курортов».
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России начался с 1 июня. На первом этапе на курортах откроются санатории с медицинской лицензией, куда будут принимать только туристов с медицинскими справками. Параллельно власти регионов займутся разработкой правил для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
Ранее о новых правилах приема туристов в санатории Кубани рассказал отельер из Анапы. Попасть в них можно будет только при наличии санаторно-курортной путевки, справки об отсутствии COVID-19, а также справки об эпидокружении, в которой говорится об отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней. В случае отсутствия документов человека отправят в обсерватор за счет санатория.
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Новости путешествий , "Краснодарские известия"
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