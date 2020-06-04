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Турция не намерена восстановить авиасообщение с Россией в июне 

РИА Новости 43 минуты назад
Турция планирует в течение июня восстановить прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с 40 странами, России среди них нет, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.
"В июне мы планируем постепенно возобновить полеты в 40 стран. С 15 странами уже удалось предварительности договориться о взаимных полетах. С 10 июня начинаются полеты в Болгарию, Грецию, Бахрейн, Катар и на Северный Кипр. В течение месяца к ним могут добавиться ФРГ, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Австрия, Италия, Польша, Румыния, Чехия, Япония, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны", — цитирует министра телеканал NTV.
Он добавил, что все прилетающие из-за рубежа пассажиры будут проходить тестирование на коронавирус в аэропортах. Кроме того, граждане Турции будут обязаны соблюдать режим 14-дневной домашней изоляции.
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