Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Русские из Турции рассказали, что там творится на самом деле 

Диана Товсепова 1 час назад
Узнать достоверную информацию о реальной ситуации в других государствах мы можем только у тех, кто живет там сейчас. Так, о том, что творится в излюбленных россиянами турецких городах рассказали русские, которые остались там жить жить.
Как выяснил "Рамблер" настроения и прогнозы на сезон у русскоязычных живущих в разных уголках Турции разные.
"Живу в Анталии. Сейчас открыли все общепиты салоны красоты, ТЦ и пляжи. Отели работают только для местных туристов. Дико видеть пустые отели с огромными территориями в это время года, от них прям веет болью. Очень ждут турки возвращения русских туристов. "
"В Турции карантин сняли несколько дней назад. Но ожидают вторую волну короны на осень. Поэтому отдых вроде и открывают, но столько всяких мер, (будут температуру у всех проверять, до 4-х часов регистрации в среднем, как говорят, дистанции для всех будут делать), что все мои русские знакомые решили не рыпаться никуда в этом году…"
"Разрешено гулять раз в неделю, детям разной возрастной категории, в разное время 4 часа. Недавно были комендантские дни. Сейчас с ребенком можно только у подъезда погулять. Магазины работают, салоны тоже. "
"Все более или менее возвращается на круги своя в Турции. С 1 июня открылись практически все кафе/рестораны.. Само собой при входе вам дезинфицируют руки, плюс сидеть прям рядом нельзя, дистанция должна быть. Практически все вышли на работу. Комендантский час на выходных и праздниках отменён. Можно выходить гулять в парки и на набережные. Отели готовятся к туристам",
— рассказывают русскоязычные жители Турции в Сети.
Некоторым кажется, что все уже очень плохо, а будет еще хуже.
"Кстати, очень холодно в этом году! Ветры нереальные! Все закрыто, туристов минус 1000… Люди хлеб с маслом доедают, те, у кого огороды как то выживают… Многие сидят по домам, школы закрыты, ни один отель с Анталии до Алании не работает…".
Однако большинство уверяет, что местные очень ждут российских туристов, а сезон все-таки состоится, хоть и с целым списком ограничений.
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.
Комментарии 63
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Стюардесса выдала самую нелепую просьбу пассажиров
Стюардесса выдала самую нелепую просьбу пассажиров
Названы сроки возвращения россиян на курорты Турции
Названы сроки возвращения россиян на курорты Турции
Раскрыто, что будет со шведским столом в Турции
Раскрыто, что будет со шведским столом в Турции
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение