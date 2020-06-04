Узнать достоверную информацию о реальной ситуации в других государствах мы можем только у тех, кто живет там сейчас. Так, о том, что творится в излюбленных россиянами турецких городах рассказали русские, которые остались там жить жить.

Как выяснил "Рамблер" настроения и прогнозы на сезон у русскоязычных живущих в разных уголках Турции разные.

"Живу в Анталии. Сейчас открыли все общепиты салоны красоты, ТЦ и пляжи. Отели работают только для местных туристов. Дико видеть пустые отели с огромными территориями в это время года, от них прям веет болью. Очень ждут турки возвращения русских туристов. "

"В Турции карантин сняли несколько дней назад. Но ожидают вторую волну короны на осень. Поэтому отдых вроде и открывают, но столько всяких мер, (будут температуру у всех проверять, до 4-х часов регистрации в среднем, как говорят, дистанции для всех будут делать), что все мои русские знакомые решили не рыпаться никуда в этом году…"

"Разрешено гулять раз в неделю, детям разной возрастной категории, в разное время 4 часа. Недавно были комендантские дни. Сейчас с ребенком можно только у подъезда погулять. Магазины работают, салоны тоже. "

"Все более или менее возвращается на круги своя в Турции. С 1 июня открылись практически все кафе/рестораны.. Само собой при входе вам дезинфицируют руки, плюс сидеть прям рядом нельзя, дистанция должна быть. Практически все вышли на работу. Комендантский час на выходных и праздниках отменён. Можно выходить гулять в парки и на набережные. Отели готовятся к туристам",

— рассказывают русскоязычные жители Турции в Сети.

Некоторым кажется, что все уже очень плохо, а будет еще хуже.

"Кстати, очень холодно в этом году! Ветры нереальные! Все закрыто, туристов минус 1000… Люди хлеб с маслом доедают, те, у кого огороды как то выживают… Многие сидят по домам, школы закрыты, ни один отель с Анталии до Алании не работает…".

Однако большинство уверяет, что местные очень ждут российских туристов, а сезон все-таки состоится, хоть и с целым списком ограничений.

*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.