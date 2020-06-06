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В Краснодарском крае открылись пляжи 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
В Краснодарском крае открылись пляжи
Фото: Lenta.ru
В Краснодарском крае с субботы, 6 июня, введены новые послабления режима карантина. Об этом пишет ТАСС.
Так, в субботу в регионе открываются летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. При этом режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, продлится до 21 июня.
Как пояснил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в минувшие выходные большое количество россиян вышли на прогулки. «Это — реальность, которую мы не можем не замечать. Мы должны рассредоточить людей», — пояснил глава Краснодарского края, добавив, что поэтому открываются парки, скверы и набережные, однако аттракционы работать не будут.
Как сообщила директор департамента курортов и туризма администрации города Сочи Светлана Батяйкина, более 20 пляжных территорий откроются с 6 июня. Остальные пляжи планируется открыть в течение недели.
Пляжные территории будут зонированы для того, чтобы отделить посетителей, а также будут оборудованы видеокамерами и оснащены металлодетекторами и камерами хранения.
В регионе также начнут вновь работать стадионы. Однако посетителям нужно будет соблюдать дистанцию в пять метров.
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Новости путешествий , Вениамин Кондратьев , ИТАР-ТАСС
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