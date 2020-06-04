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Власти Вьетнама рассказали, из каких стран готовы принимать туристов 

РИА Новости 47 минут назад
Во Вьетнаме назвали, из каких стран примут туристов
Фото: РИА Новости
Власти Вьетнами опровергли информацию о возобновлении оформления электронных виз в ближайшее время, да и в целом пока гостей из-за рубежа не ждут, сообщает АТОР.
Вьетнам приостановил въезд иностранных граждан с 22 марта, за исключением особых случаев. За первые пять месяцев 2020 года страна потеряла почти половину иностранного турпотока и 54 процента доходов от туризма. При этом в самом государстве эпидобстановка одна из лучших в мире: новых случаев заражения коронавирусом не было почти 50 дней.
Национальный комитет по профилактике и контролю Covid-19 принял решение о том, что страна будет закрыта для иностранного туризма в ближайшее время. Но власти озвучили два условия возможного приема иностранных гостей.
Вьетнам готов принимать туристов из стран, где в течение 30 дней не было новых случаев заболевания коронавирусом, и допускать приезжих только в определенные курортные зоны, где будут внедрены "протоколы здоровья". По сообщению местных СМИ, первым таким направлением станет остров Фукуок, где есть международный аэропорт и развитая туристическая инфраструктура.
Также власти Вьетнама опровергли появившуюся в международных СМИ информацию о возобновлении с 1 июля выдачи электронных виз гражданам 80 стран, в том числе, россиянам.
При этом на скорейшем открытии границ настаивают местные перевозчики, так как на международные рейсы приходится около 50 процентов их доходов. До 10 июня авиакомпании представят правительству свои пожелания по возобновлению заграничных полетов.
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