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Выяснилось, как туристы планируют экономить на поездках после пандемии 

РИА Новости 1 час назад
Выяснилось, как туристы будут экономить на поездках
Фото: depositphotos.com
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, собираются ли они экономить на путешествиях после пандемии и как будут это делать, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1864 пользователей и выяснили, что для 18 процентов из них снижение затрат станет необходимостью. Примерно каждый четвертый ответил, что и прежде старались путешествовать бюджетно и продолжит делать это так же. Столько же опрошенных выбрали ответ "не знаю".
"Все будет зависеть от новых цен на билеты и отели", — отметили 16 процентов туристов. Лишь 15 процентов сообщили, что категорически не готовы экономить на поездках.
Если придется сокращать бюджет, то больше половины путешественников, (52 процента) готовы отказаться от спонтанных покупок в отпуске. На втором месте по популярности — отказ от питания в ресторане: готовить самостоятельно согласны 38 процентов опрошенных.
Сократить почти до нуля траты на развлечения могут 35 процентов респондентов, а 33 процента планируют перестать пользоваться такси и арендой авто. Больше четверти (28 процентов) туристов не будут привозить друзьям и родственникам сувениры. Наименее популярная мера — отказ от гостиниц в пользу более дешевых хостелов: останавливаться в последних готовы всего 22 процента пользователей.
Сократить количество туров готовы далеко не все: 28 процентов путешественников отказались делать это, поскольку они и без того мало ездят. 18 процентов ответили, что все будет зависеть от финансового положения, а семь процентов клиентов совсем не согласны путешествовать меньше.
Между тем, 19 процентов опрошенных считают, что сейчас нет необходимости в поездках, поэтому их число можно и уменьшить. У восьми процентов респондентов сейчас нет настроения путешествовать. Каждый пятый сообщил, что пока не знает, будет ли что-то менять.
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