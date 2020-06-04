Раскрыта опасность путешествий по Камчатке 

Туристам, путешествующим по Камчатке, посоветовали наблюдать извержением Ключевского вулкана на расстоянии. О возможной опасности россиян предупредили сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки».

Как указано на сайте заповедника, извержение началось в ноябре и продолжается до сих пор. Вулканологи отмечают терминальную аномалию и пепловые шлейфы, а в апреле на один из склонов начал изливаться поток лавы, спустившись на высоту 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Ключевской — единственный вулкан в парке, где можно наблюдать подобное явление.

«После работы у подножия мы пришли к выводу, что восхождение на вулкан представляет собой опасность, так как из кратера вылетают вулканические "бомбы"», — отметили сотрудники заповедника, призвав туристов соблюдать расстояние.

По прогнозам вулканолов, извержение Ключевского продлится до конца туристического сезона, то есть, до сентября. Пока посещение парка временно закрыто в связи с распространением коронавируса в регионе.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии (4,7 тысячи метров). Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.