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Раскрыта опасность путешествий по Камчатке 

Lenta.ru и ещё 1 45 минут назад
Туристам, путешествующим по Камчатке, посоветовали наблюдать извержением Ключевского вулкана на расстоянии. О возможной опасности россиян предупредили сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки».
Как указано на сайте заповедника, извержение началось в ноябре и продолжается до сих пор. Вулканологи отмечают терминальную аномалию и пепловые шлейфы, а в апреле на один из склонов начал изливаться поток лавы, спустившись на высоту 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Ключевской — единственный вулкан в парке, где можно наблюдать подобное явление.
«После работы у подножия мы пришли к выводу, что восхождение на вулкан представляет собой опасность, так как из кратера вылетают вулканические "бомбы"», — отметили сотрудники заповедника, призвав туристов соблюдать расстояние.
По прогнозам вулканолов, извержение Ключевского продлится до конца туристического сезона, то есть, до сентября. Пока посещение парка временно закрыто в связи с распространением коронавируса в регионе.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан в Евразии (4,7 тысячи метров). Он находится в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Ранее стало известно, что российским туристам упростят передвижение по стране с помощью чартерных рейсов. Совместно с Ростуризмом туроператоры планируют запустить более 20 чартерных направлений для поездок внутри страны.
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Новости путешествий , Видео , Ростуризм
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