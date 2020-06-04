Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Популярный у россиян курорт упростит безвизовый въезд 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Популярный курорт упростит безвизовый въезд
Фото: Lenta.ru
Остров Хайнань, ставший популярным курортом у российских туристов, упростит условия для безвизового въезда. Власти провинции планируют снять ряд ограничений для путешественников в период до 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на «Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане», распространенную Госсоветом КНР.
Как отмечается в программе, власти провинции позволят иностранным гражданам свободно приезжать на Хайнань с целью деловых поездок, посещения родственников и друзей, участия в различных мероприятиях и спортивных соревнованиях, а также прохождения лечения.
Туристы с круизных лайнеров смогут отдыхать на острове без визы в течение 15 дней. Со временем, говорится в документе, этот срок будет увеличен, одновременно администрация региона планирует упростить меры пограничного контроля.
В настоящий момент остров Хайнань могут посещать по безвизовому режиму граждане 59 стран мира, в том числе и России. Россияне пока могут находиться на территории провинции до 30 дней при условии бронирования поездки через туристическое агентство.
Видео дня. Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Последние новости
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Курс доллара взлетел Курс доллара взлетел Собянин допустил продление масочного режима до середины осени Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Комментарии
Новости путешествий , Госсовет КНР , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На популярный у россиян курорт станет проще попасть
На популярный у россиян курорт станет проще попасть 2
Раскрыта основная опасность путешествий по Камчатке
Раскрыта основная опасность путешествий по Камчатке
Путешествующим во время пандемии дали совет
Путешествующим во время пандемии дали совет 1
Названы самые безопасные страны Европы в пандемию
Названы самые безопасные страны Европы в пандемию 17
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение