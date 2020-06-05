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Названы самые фотографируемые для Instagram места в мире 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Названы самые фотографируемые для Instagram места
Фото: Xinhua / Globallookpress
Названы десять туристических достопримечательностей, снимками которых чаще всего делятся в Instagram скучающие по путешествиям туристы. Список публикует Forbes со ссылкой на данные блога SavingSpot.
Пользователи социальной сети, оставшиеся без возможности отправиться в отпуск во время пандемии коронавируса, устроили флешмоб: начали выкладывать фотографии старых поездок с хештегом #TakeMeBack. В подписях они поделились воспоминаниями о своем лучшем отдыхе и рассказали о местах, куда им хотелось бы однажды вернуться.
Самыми популярными оказались египетские пирамиды (отдельно пользователи выделили Большого сфинкса в Гизе), остров Бали, греческий курорт Санторини, парки развлечений «Волшебное королевство» (Magic Kingdom Park) и «Дисней Уорлд» (Walt Disney World Resort) в Орландо (США), Эйфелева башня в Париже, Бруклинский мост и площадь Таймс-сквер в Нью-Йорке и острова Пхи-Пхи в Таиланде.
Кроме того, авторы блога выделили десять городов, которые чаще всего отмечают в публикациях запертые дома путешественники. Ими стали Нью-Йорк, Орландо и Лас-Вегас (США), Париж (Франция), Лондон (Великобритания), Гиза (Египет), Дубай (ОАЭ), Барселона (Испания) и Рим (Италия).
Любители пляжного отдыха, присоединившиеся к флешмобу, чаще всего выкладывают фотографии с побережьями морей и океанов в Таиланде, США, Мексике, Австралии и на острове Бали.
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Новости путешествий , Walt Disney , Forbes
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