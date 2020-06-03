Названы самые безопасные страны Европы в пандемию

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Портал European Best Destinations опубликовал список из 13 стран и 18 городов, которые считаются самыми безопасными для путешествий в посткоронавирусный период.

Рейтинг возглавили Грузия (Тбилиси), Греция (Корфу и Превеза) и Хорватия (Цавтат, Загреб и Риека), а к рекомендуемым странам отнесли Португалию (Азорские острова, Алентежу и Алгарве), Румынию (Сибиу), Черногорию (Котор), Польшу (Варшаву, Гданьск), Австрию (Вену), Словению (Бохинь), Литву (Вильнюс), Латвию (Ригу), Финляндию (Оулу) и Мальту.

Согласно информации портала, на указанные направления менее всего оказала влияние пандемия COVID-19. Ко всему прочему, там строго соблюдаются гигиенические требования: действует масочный режим и соцдистанцирование.

Также отмечается, что курорты находятся недалеко от городских больниц, в которых количество коек превышает число жителей рядом находящегося города.