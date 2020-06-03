Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты особенности туристического сезона во время пандемии коронавируса 

Мария Сергеева 3 часа назад
Особенности туристического сезона в пандемию
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии коронавируса туристический сезон может быть сдвинут, продлившись вплоть до октября. Об этом рассказала основательница турагентства Go Travel Наталья Ансталь в беседе с Nation News.
По ее словам, особенность сезона заключается в том, что зарубежные туры будут продаваться с максимальными скидками ради привлечения туристов, боящихся путешествовать из-за COVID-19. Среди россиян будут популярны традиционные "горящие туры" в Турцию, Тунис и на Кипр.
"Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться"
— заявила глава агентства, очертив пик бронирования августом-сентябрем, и спрогнозировав конец сезона в октябре.
Также она отметила, что большая часть российских туристов уже настроилась на отдых внутри страны. Это доказывает опрос, проведенный командой ее компании. В числе популярных вариантов: кемпинг, глэмпинг, фитнес-туры, а также сплавы и походы.
"Мы видим возросший спрос на курорты на море — Сочи и Крым. Цены на отечественные курорты рассчитаны на разного потребителя, поэтому желающих много, и спрос будет только расти" — резюмирует Ансталь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы сроки открытия пляжей Кубани и Крыма.
Видео дня. Уголок России, где сходят с ума компасы и техника
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Москвичей не пустят к морю
Москвичей не пустят к морю
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение