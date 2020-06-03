Особенности туристического сезона в пандемию

Из-за пандемии коронавируса туристический сезон может быть сдвинут, продлившись вплоть до октября. Об этом рассказала основательница турагентства Go Travel Наталья Ансталь в беседе с Nation News.
По ее словам, особенность сезона заключается в том, что зарубежные туры будут продаваться с максимальными скидками ради привлечения туристов, боящихся путешествовать из-за COVID-19. Среди россиян будут популярны традиционные "горящие туры" в Турцию, Тунис и на Кипр.
"Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться"
— заявила глава агентства, очертив пик бронирования августом-сентябрем, и спрогнозировав конец сезона в октябре.
Также она отметила, что большая часть российских туристов уже настроилась на отдых внутри страны. Это доказывает опрос, проведенный командой ее компании. В числе популярных вариантов: кемпинг, глэмпинг, фитнес-туры, а также сплавы и походы.
"Мы видим возросший спрос на курорты на море — Сочи и Крым. Цены на отечественные курорты рассчитаны на разного потребителя, поэтому желающих много, и спрос будет только расти" — резюмирует Ансталь.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы сроки открытия пляжей Кубани и Крыма.